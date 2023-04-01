Як знайти свої забуті паролі: кілька простих трюків із телефоном і ноутбуком

У більшості випадків це спрацьовує і вам не доведеться міняти код доступу

Ми змушені створювати нові паролі дуже часто, адже зазвичай, щоб отримати доступ до різних сайтів, які надають якісь послуги, нам потрібно спершу зареєструватися. Те саме стосується усіх соцмереж та навіть оформлення картки на знижку у певних магазинах. Крім того, важливо ставити пароль і на свій телефон. Раніше ми розповідали, як обійти захист смартфона, якщо забули пін-код, а тепер розкажемо, як знайти інші свої забуті паролі.

Зробити це насправді дуже просто, адже більшість людей, попри рекомендації фахівців так не робити, все одно десь таки зберігають свої коди доступу. Крім того, запам’ятовує їх і ваш браузер. Про 5 місць, де варто шукати втрачені паролі розповідає santeplus.

#1. Шукайте пароль у веб-браузерах

Internet Explorer : Просто відкрийте браузер, натисніть в меню "Властивості браузера", а потім відкрийте вкладку "Вміст". Тепер натисніть "Автозаповнення", а тоді — "Налаштування". У розділі "Параметри автозаповнення" оберіть "Керувати паролями".

: Просто відкрийте браузер, натисніть в меню "Властивості браузера", а потім відкрийте вкладку "Вміст". Тепер натисніть "Автозаповнення", а тоді — "Налаштування". У розділі "Параметри автозаповнення" оберіть "Керувати паролями". Chrome : відкрийте Chrome і перейдіть у "Налаштування" (меню з трьома крапочками праворуч зверху на екрані), натисніть "Автозаповнення", а потім оберіть "Менеджер паролів". Так ви опинитесь на сторінці, яка відображає всі ваші онлайн-акаунти та паролі.

: відкрийте Chrome і перейдіть у "Налаштування" (меню з трьома крапочками праворуч зверху на екрані), натисніть "Автозаповнення", а потім оберіть "Менеджер паролів". Так ви опинитесь на сторінці, яка відображає всі ваші онлайн-акаунти та паролі. Firefox : перейдіть до значка меню у верхньому правому кутку екрана. Натисніть "Логіни та паролі". Щойно побачите свої облікові дані в новому вікні, натисніть "Показати паролі".

: перейдіть до значка меню у верхньому правому кутку екрана. Натисніть "Логіни та паролі". Щойно побачите свої облікові дані в новому вікні, натисніть "Показати паролі". Safari: відкрийте Safari та перейдіть до пункту "Параметри", а потім до "Паролі". З'являється сторінка із запитом пароля користувача? Введіть його і після цього для вас розблокується список усіх збережених у цьому браузері паролів.

#2. Шукайте пароль у своїх переписках

Багато людей надсилають свої паролі на власні адреси електронної пошти або в переписку з самим собою (збережені) у соцмережах. І роблять це саме для того, щоб у такій ситуації там їх і знайти. Щоб пошук в електронній скриньці був швидшим, на панелі пошуку Gmail просто введіть ключові слова, пов’язані з обліковим записом, який потрібно відновити. Також можете обрати "Розширений пошук", який з’являється відразу після введення ключових слів.

#3. Шукайте пароль через хмарні сервіси

Ймовірно, ви зберегли свій пароль на Google Drive або Evernote. Тоді є легкий спосіб його віднайти: перейдіть на свій Google Диск, а тоді, отім, як і в поштових скриньках, введіть ключові слова. Тепер перегляньте список документів. Бажано при цьому використовувати фільтри, аби час пошуків не затягнувся.

#4. Шукайте пароль у файлах на жорсткому диску вашого ПК

Можливо, ваш пароль лежить в одному з файлів Word або Excel? Або ви "забили" його в блокнот? Віднайти його в такому разі простіше простого. Ось як це працює:

Файли під Windows : введіть ключові слова у пошуковий рядок, що доступний ліворуч внизу екрана. Тепер знайдіть результати для свого ПК та облікового запису OneDrive. Виберіть вкладку "Документи", якщо ви хочете переглянути лише документи. Забивайте ключові слова і все вийде.

: введіть ключові слова у пошуковий рядок, що доступний ліворуч внизу екрана. Тепер знайдіть результати для свого ПК та облікового запису OneDrive. Виберіть вкладку "Документи", якщо ви хочете переглянути лише документи. Забивайте ключові слова і все вийде. Файли на Mac: тут усе ще простіше, адже достатньо просто натиснути на лупу у верхньому правому куті екрана та ввести ключові слова, щоб переглянути результати.

#5. Шукайте пароль на своєму смартфоні

Часто віднайти потрібні дані можна у нотатках. Або ж у телефонній книзі.

Раніше ми розповідали, як дізнатися, чи крадуть сусіди ваш Wi-Fi. Запідозрити неладне можна, якщо мережа раптово "просідає" без видимої причини і перезавантаження роутера не дає потрібно ефекту.