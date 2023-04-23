Антипасха або Червона гірка 2023: що не можна робити, щоб не накликати проблем на себе та близьких

У церквах знову починають проводити обряди вінчання

У першу неділю після Світлого Воскресіння Христового православна церква відзначає Антипасху або Червону гірку. По суті, це "другий Великдень", який ще називають Фоміним днем. 2023 року цей день припадає на 23 квітня.

Антипасха розшифровується з грецької як "замість Великодня" або "подібність до Великодня", тобто свято відзначається так само як і Великдень. Також цей день присвячений апостолу Фомі, якого не було серед свідків того, як Христос воскрес. З цієї причини апостол і не повірив у диво, за що його прозвали "Фома Невіруючий". Однак одного дня до Фоми з’явився Ісус і переконав його.

Що стосується Червоної гірки, то назва свята походить від слів "червоний" — це "красивий" і "гірка" — височина, на якій збиралися люди, щоб зустріти весну.

На Антипасху відновлюються виконання таїнства вінчання, тому багато пар у цей день одружуються. Також Червона гірка є сприятливим днем для відвідування могил померлих. Християни приносять на цвинтарі великодні яйця, паски, цукерки та пиріжки, залишаючи "подарунки" померлим родичам. Поминати близьких можна і вдома.

Що не можна робити 23 квітня в Антипасху

Гніватися і думати про погане, відчувати негативні емоції — можна накликати проблеми на себе та членів сім’ї.

Займатися важкою роботою, рукоділлям та прибиранням; розпочинати нові справи.

Залишатися вдома і відгороджуватися від світу — вважалося, що перебуваючи в цей день наодинці люди або ніколи не одружуються, або їх шлюб буде коротким і нещасливим.

Відмовляти у допомозі тим, хто її потребує — можна спровокувати низку невдач.

Наїдатися та вживати алкогольні напої на цвинтарі, залишати їжу на могилах.

Додамо, що з цього дня у 2023 році розпочинаються поминальні дні. Церковна назва цього періоду – Радониця чи Батьківський день, а у народі ці дні ще називають Проводами чи Гробками.