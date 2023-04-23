Антипасха или Красная горка 2023: что нельзя делать, чтобы не навлечь проблемы на себя и близких

В церквях снова начинают проводить обряды венчания

В первое воскресенье после Светлого Воскресения Христова православная церковь отмечает Антипасху или Красную горку. По сути, это "вторая Пасха", которую ещё называют Фоминым днём. В 2023 году этот день приходится на 23 апреля.

Антипасха расшифровывается с греческого как "вместо Пасхи" или "подобие Пасхи", то есть праздник отмечается так же, как и Пасха. Также этот день посвященный апостолу Фоме, которого не было среди свидетелей того, как Христос воскрес. По этой причине апостол и не поверил в чудо, за что его прозвали "Фома Неверующий". Однако в один из дней к Фоме явился Иисус и убедил его.

Что касается Красной горки, то название праздника пошло от слов "красный" — это "красивый" и "горка" — возвышенность, на которой собирались люди, чтобы встретить весну.

На Антипасху возобновляются исполнение таинства венчания, поэтому многие пары в этот день женятся. Также Красная горка — благоприятный день для посещения могил усопших. Христиане приносят на кладбище пасхальные яйца, паски, конфеты и пирожки, оставляя "подарки" умершим родственникам. Поминать близких можно и дома.

Что нельзя делать 23 апреля в Антипасху

Гневаться и думать о плохом, испытывать негативные эмоции — можно навлечь проблемы на себя и членов семьи.

Заниматься тяжелой работой, рукоделием и уборкой; начинать новые дела.

Оставаться дома и отгораживаться от мира — считалось, что пребывая в этот день в одиночестве люди либо вовсе никогда не женятся, либо их брак будет коротким и несчастливым.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается — можно спровоцировать череду неудач.

Наедаться и употреблять алкогольные напитки на кладбище, оставлять пищу на могилах.

Добавим, что с этого дня в 2023 году начинаются поминальные дни. Церковное название этого периода – Радоница или Родительский день, а в народе эти дни еще называют Проводами или Гробками.