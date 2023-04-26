Виростити легко, а ось позбавитися — проблема: ефективні лайфхаки, як вивести хрін з городу

Боротися з цим рослина досить складно

Виростити хрін на своєму городі досить легко, адже ця рослина зовсім невибаглива. А от якщо ви захочете його позбутися, то вам доведеться дуже попрацювати. Все тому, що у хрону дуже сильна коренева система.

Як зазначає портал prostoway, хрін важко вивести з городу навіть за допомогою хімічних засобів. Все тому, що його кореневище розростається не тільки завдовжки, а й завширшки.

Досвідчені городники відзначають, що знищивши верхню частину цієї рослини, ви все одно не позбавитеся хрону. Адже його коріння продовжуватиме розростатися і займати все більше території. Щобільше, корінь може зрости так глибоко, що його важко буде виявити. Що ж робити?

Є кілька способів, як вивести хрін: це можна робити механічно, гербіцидами та витісняти іншими культурами. Досвідчені дачники радять робити все і відразу, адже тільки так ви позбавитеся цієї рослини.

Також варто відзначити, що все коріння потрібно виносити за територію ділянки, інакше вони можуть знову прорости. Місце зрізу листя деякі дачники посипають сіллю та аміачною селітрою, щоб рослина загинула.

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