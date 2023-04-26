Навколо якої рослини на городі категорично не можна розпушувати ґрунт: урожаю не буде

Забрати кірку на землі навколо огіркових грядок можна і без розпушення

Одна з популярних культур на городі – огірки, які, як і всі інші овочі, потребують правильного поливу та добрив. Однак усі старання можуть не виправдатися, якщо ви припуститеся помилки: розпушите ґрунт навколо рослини.

Розпушування землі на городі є обов’язковим для багатьох культур, але не для огірків. Про це пише журнал "Вона".

Так, досвідчені городники завжди розпушують землю навколо рослин. Насамперед завдяки цьому після поливу на поверхні не утворюється кірка. Крім того, проста маніпуляція сприяє кращому зростанню культур.

Однак у випадку з огірками розпушувати город – погана ідея. Так ви можете нашкодити рослинам та врожаю не отримаєте. Виділяють три основні причини, через які розпушування ґрунту протипоказане для огірків:

Коріння рослини знаходиться близько до ґрунту.

Крихка коренева система.

Зупинка розвитку огірків у разі пошкодження кореня.

Тоді як покращити якість ґрунту біля огіркової ділянки на городі? Є чудова альтернатива розпушування – мульчування. Додайте до цього скошену траву, то ви ще й удобрите рослини азотом.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому огірки ростуть у формі гачків. Прості поради дачникам допоможуть цього уникнути.