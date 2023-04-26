Вокруг какого растения на огороде категорически нельзя рыхлить почву: урожая не будет

Убрать корку на земле вокруг огуречных грядок можно и без разрыхления

Одна из популярных культур на огороде – огурцы, которые, как и все другие овощи, нуждаются в правильном поливе и удобрениях. Однако все старания могут не оправдаться, если вы допустите ошибку: разрыхлите почву вокруг растения.

Рыхление земли на огороде обязательно для многих культур, но не для огурцов. Об этом пишет журнал "Вона".

Так, опытные огородники всегда разрыхляют землю вокруг растений. Прежде всего благодаря этому после полива на поверхности не образуется корка. Кроме того, простая манипуляция способствует лучшему росту культур.

Однако в случае с огурцами рыхлить огород – плохая идея. Так вы можете навредить растениям и урожая не получите. Выделяют три главные причины, по которым рыхление почвы противопоказано для огурцов:

Корни растения находятся близко к почве.

Хрупкая корневая система.

Остановка развития огурцов в случае повреждения корня.

Тогда как улучшить качество почвы возле огуречного участка на огороде? Есть отличная альтернатива рыхлению – мульчирование. Добавьте к этому скошенную траву, так вы еще и удобрите растения азотом.

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