"Я в ньому 100 разів був": уродженець Умані Остапчук відреагував на ракетний удар по будинку у своєму рідному місті (фото)

Шоумен поділився, що у зруйнованому будинку раніше жили його однокласники

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, українські міста сколихнули ракетні удари. Атака окупантів не завершилася вибухами у Дніпрі та Києві, трагедія сталася і на Черкащині — в Умані зафіксували пряме влучання у житлову дев'ятиповерхівку.

Уродженець Умані, відомий ведучий Володимир Остапчук вже відреагував на приліт у своєму рідному місті. В сторіс Інстаграму шоумен розповів, що повз цей будинок він ходив у школу.

Також Остапчук поділився, що раніше в ньому жили чотири його однокласники. "Я в ньому 100 разів був. Це просто "мій район", — написав телеведучий в соцмережі.

Крім цього, підписники запитали Остапчука, чи не постраждали його батьки, які живуть в Умані. Як повідомив шоумен, з його рідними все добре, а його мама зараз перебуває в організованому штабі для постраждалих від сьогоднішнього влучання ракети в багатоповерхівку.

Як раніше повідомляв "Телеграф", внаслідок прильоту у багатоповерхівку в Умані обвалився один із під'їздів, триває розбір завалів та пошук постраждалих. За даними очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, станом на 7:17 було відомо вже про трьох загиблих. Кількість постраждалих також зросла. Враховуючи масштаби атаки, очевидно слід чекати збільшення кількості жертв чергового акту російської агресії.

До слова, жителі постраждалого будинку вже показали наслідки удару на відео. Жінка, котра знімала ролик, зізналася, що не очікувала подібного, та розповіла про те, що сталося із їхньою квартирою після прильоту.