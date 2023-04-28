"Я в нем 100 раз был": уроженец Умани Остапчук отреагировал на ракетный удар по дому в своем родном городе (фото)

Шоумен поделился, что в разрушенном доме раньше жили его одноклассники

Утром в пятницу, 28 апреля, украинские города потрясли ракетные удары. Атака оккупантов не завершилась взрывами в Днепре и Киеве, трагедия произошла и в Черкасской области — в Умани зафиксировали прямое попадание в жилую девятиэтажку.

Уроженец Умани, известный ведущий Владимир Остапчук, уже отреагировал на прилет в своем родном городе. В сторис Инстаграма шоумен рассказал, что мимо этого дома он ходил в школу.

Также Остапчук поделился, что раньше в нем жили четыре его одноклассника. "Я в нем 100 раз был. Это просто "мой район", — написал телеведущий в соцсети.

Кроме этого, подписчики спросили Остапчука, не пострадали ли его родители, живущие в Умани. Как сообщил шоумен, с его родными все хорошо, а его мама сейчас находится в организованном штабе для пострадавших от попадания ракеты в многоэтажку.

Как ранее сообщал "Телеграф", в результате прилета в многоэтажку в Умани обрушился один из подъездов, продолжается разбор завалов и поиск пострадавших. По данным главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, по состоянию на 7:17 было известно уже о трех погибших. Число пострадавших также возросло. Учитывая масштабы атаки, очевидно следует ожидать увеличения количества жертв очередного акта российской агрессии.

К слову, жители пострадавшего дома уже показали последствия удара по видео. Женщина, снимавшая ролик, призналась, что не ожидала подобного, и рассказала о том, что произошло с их квартирой по прилету.