Таропрогноз на 4 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
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Деяким варто відпочити
У четвер, 4 травня, багатьом варто присвятити час собі коханому, при цьому на деяких також можуть чекати приємні несподівані зміни.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на четвертий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернутий Король пентаклів
У цьому положенні карта говорить, що в четвер Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, бути схильними до підлих вчинків і пожадливості. Краще не переробляйте цього дня, присвятіть час відпочинку та хобі.
Паж жезлів
4 квітня Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.
П’ятірка кубків
Ця карта говорить про людину, яка у смутку через якісь втрати чи проблеми, проте при цьому сама відвернулася від усього хорошого, що в неї є, просто не помічає позитиву. Подумайте, на що вам може натякати ця карта.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися у травні 2023 року за картами Таро.