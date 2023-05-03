Таропрогноз на 4 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Деяким варто відпочити

У четвер, 4 травня, багатьом варто присвятити час собі коханому, при цьому на деяких також можуть чекати приємні несподівані зміни.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на четвертий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Король пентаклів, Паж жезлів, П’ятірка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Король пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що в четвер Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, бути схильними до підлих вчинків і пожадливості. Краще не переробляйте цього дня, присвятіть час відпочинку та хобі.

Паж жезлів

4 квітня Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.

П’ятірка кубків

Ця карта говорить про людину, яка у смутку через якісь втрати чи проблеми, проте при цьому сама відвернулася від усього хорошого, що в неї є, просто не помічає позитиву. Подумайте, на що вам може натякати ця карта.

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