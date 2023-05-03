Урожаю не чекайте: п’ять помилок городників, які знищать посіви редиски

Щоб отримати гарний урожай редису, дотримуйтесь простих правил

Одна з невибагливих культур на городі – редис, хоча йому також не зашкодять добрива. Найголовніше, правильно доглядати рослину і не забувати про поливання, інакше врожаю не отримаєте.

Варто звернути увагу на п’ять поширених помилок при вирощуванні редиски. Про це пише журнал "Вона".

Помилка №1: посів у спеку

Замість соковитих коренеплодів ви отримаєте багато зелен, бадилля і стрілок, якщо займатиметеся посівом редиски у спеку. Ця культура більше віддає перевагу прохолоді. Ідеальні умови для цього овочу – діапазон від 16 до 22 градусів тепла.

Помилка №2: надмірна кількість світла

Занадто довгий світловий день не стимулює редис до розвитку. Тому рекомендується сіяти культуру з кінця квітня до початку червня, коли сонця ще не так багато. Також ви можете спеціально створювати тінь для редису після 19-20 годин, якщо висадили рослину пізніше за вищезгаданий період.

Помилка №3: мало поливу

Редиска любить рясний полив. Якщо води мало, то плоди тріскаються, стають сухими та несмачними. Підтримуйте ґрунт злегка вологим, посуха знищить урожай редиски.

Помилка №4: немає проріджування

Щоб плоди редиски могли розвиватися і рости великими, важливо проріджувати грядки. Якщо сієте рослину густо, то завдяки цій регулярній маніпуляції зможете збирати врожай дуже довго.

Помилка №5: пізнє збирання врожаю

Редиска буде несмачною, якщо переросте. Тріснуті плоди також утворюються, якщо рослини дуже довго залишаються в ґрунті. Крім того, невчасне збирання овочів загрожує появою стрілок.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити редис від головних шкідників цієї культури. Досвідчена дачниця розкрила секрет розкішного врожаю.