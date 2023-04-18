Чим посипати редис, щоб позбутися хрестоцвітої блішки: простий лайфхак

Досвідчена дачниця розкрила секрет вирощування смачної редиски

Одна з найвибагливіших культур на городі – це редиска. Однак, як і інші рослини, вона може постраждати від шкідників. Найчастіше дачники стикаються з хрестоцвітою блішкою.

Позбутися хрестоцвітої блішки на грядках редису можна без зайвого клопоту. Лайфхаком ділиться блогерка-городниця Юлія Спасібова на одному з каналів у Youtube.

Як зрозуміти, що редис з’їдає хрестоцвіта блішка? На це вкажуть невеликі дірочки на листі, схожі на проколи зубочисткою. Хрестоцвіті блішки, за словами городниці, це практично єдиний і найбільший ворог вищезгаданої культури. На щастя, його просто позбутися.

Як боротися з хрестоцвітою блішкою на редисі? По-перше, Спасібова запропонувала накрити грядку агроволокном впритул до листочків. По-друге, не менш ефективний лайфхак із посипанням: просто рясно посипте редис попелом або тютюновим пилом. За словами городниці, ці маніпуляції усунуть шкідника і ви зможете отримати у майбутньому розкішний урожай редису.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виростити солодкий редис. Досвідчені городники закликали дотримуватися всього двох простих правил, щоб овоч не гірчив.