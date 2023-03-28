Сусід такого не розкаже: хитрий трюк з окропом дозволить отримати ранній урожай редиски
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З допомогою такого методу врожай з'явиться значно раніше
Редис — традиційна весняна культура, яку можна висівати навіть у березні. Завдяки короткому періоду вегетації у такому разі перший врожай можна буде зібрати вже наприкінці весни.
Однак, щоб редиска була великою, смачною та здоровою, при її вирощуванні потрібно дотримуватися певних агротехнічних правил. А щоб отримати чудовий врожай раніше за сусідів, можна скористатися ще й однією хитрістю, повідомляє телеграм-канал "СОДа".
Навіщо використовувати окріп при вирощуванні редиски?
Цей весняний овоч позитивно реагує на гарячу воду, тому досвідчені дачники радять використовувати його для прогрівання ґрунту. Процедура "утеплення" підійде для будь-яких грядок незалежно від того, де вони будуть розташовуватися: в теплицях чи на відкритому ґрунті.
Що нам треба зробити:
- кілька приготованих для посадки борозенок потрібно обдати окропом;
- швидко покласти в них насіння;
- присипати землею;
- прикрити плівкою (для неопалюваних теплиць і відкритих грядок).
Після висівання усіх запасів редиски потрібно приготувати теплий розчин марганцівки і рясно полити ним усі грядки — так майбутні сходи будуть захищені від інфекцій та хвороб. У результаті редиска виросте набагато швидше, а врожай вас приємно потішить: можете розраховувати на великі смачні коренеплоди.
Раніше ми розповідали, які овочі сіють у квітні. На початку місяця городники можуть братися за різні культури та починати активну підготовку грядок до нового сезону.