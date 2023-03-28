Сосед такого не расскажет: хитрый трюк с кипятком позволит получить ранний урожай редиса

С помощью такого метода урожай появится гораздо раньше

Редис – традиционная весенняя культура, которую можно высевать даже в марте. Благодаря короткому периоду вегетации, в таком случае первый урожай можно будет собрать уже в конце весны.

Однако, чтобы редис был большой, вкусный и здоровый, при его выращивании нужно соблюдать определенные агротехнические правила. А чтобы получить отличный урожай раньше соседей, можно воспользоваться еще одной хитростью, сообщает телеграм-канал "СОДа".

Зачем использовать кипяток при выращивании редиса?

Этот весенний овощ положительно реагирует на горячую воду, поэтому опытные дачники рекомендуют использовать ее для прогрева почвы. Процедура утепления подойдет для любых грядок независимо от того, где они будут располагаться: в теплицах или на открытом грунте.

Что нам нужно сделать:

несколько приготовленных для посадки бороздок нужно обдать кипятком; быстро положить в них семена; присыпать землей; прикрыть пленкой (для неотапливаемых теплиц и открытых грядок).

После высевания всех запасов редиса нужно приготовить теплый раствор марганцовки и обильно полить им все грядки — так будущие всходы будут защищены от инфекций и болезней. В результате редиска вырастет гораздо быстрее, а урожай вас приятно порадует: можете рассчитывать на крупные вкусные корнеплоды.

Раньше мы рассказывали, какие овощи сеют в апреле. В начале месяца огородники могут браться за разные культуры и начинать активную подготовку грядок к новому сезону.