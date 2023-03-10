Як отримати солодкий урожай редиски: два правила, яких варто дотримуватися

Завдяки цим порадам, урожай редьки буде швидким і солодким

Редиска — це один з найпопулярніших овочів, який вирощує кожен другий городник у себе на ділянці. Це досить невибаглива культура, проте, щоб отримати добрий урожай редис, бажано дотримуватися кількох рекомендацій.

Якщо редис правильно вирощувати, то буде й урожай швидкий, і на смак овоч буде солодким, пише портал prostoway. Щоб уникнути гіркості редиски, важливо дотримуватися наступних двох правил:

Як вирощувати редиску, щоб не була гіркою

Найголовніше — це потрібно контролювати полив редиски. Він має бути регулярним. Намагайтеся поливати овоч постійно та з однаковим інтервалом. Не допускайте того, щоб "перепустки" були занадто великими. Також не варто заливати грядки.

І другий фактор, який може вплинути на смак редиски, може її тривале зростання. Чим старший коренеплід, тим він стає твердішим і палкішим. І, щобільше, в такому випадку редис втрачає смакові та корисні властивості.

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