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Как получить сладкий урожай редиски: два правила, которых стоит соблюдать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как выращивать редиску, чтобы она не была горькой
Как выращивать редиску, чтобы она не была горькой. Фото gettyimages

Благодаря этим советам, урожай редиса будет быстрым и сладким

Редис — это один из самых популярных овощей, который выращивает каждый второй огородник у себя на участке. Это достаточно неприхотливая культура, однако, чтобы получить хороший урожай редиса, желательно придерживаться нескольких рекомендаций.

Если редис правильно выращивать, то будет и урожай быстрый, и на вкус овощ будет сладким, пишет портал prostoway. Чтобы избежать горькости редиски, важно соблюдать следующие два правила:

Как выращивать редиску, чтобы не была горькой

Самое главное — это нужно контролировать полив редиски. Он должен быть регулярным. Старайтесь поливать овощ постоянно и с одинаковым интервалом. Не допускайте того, чтобы "пропуски" были слишком большими. Также не стоит заливать грядки.

И второй фактор, который может повлиять на вкус редиски, может ее длительный рост. Чем старше корнеплод, тем он становится тверже и жгучее. И, более того, в таком случае редис теряет вкусовые и полезные свойства.

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