Чем посыпать редис, чтобы избавиться от крестоцветной блошки: простой лайфхак

Опытная дачница раскрыла секрет выращивания вкусного редиса

Одна из самых неприхотливых культур на огороде – это редис. Однако как и другие растения он может пострадать от вредителей. Чаще всего дачники сталкиваются с крестоцветной блошкой.

Избавиться от крестоцветной блошки на грядках редиса можно без лишних хлопот. Лайфхаком делится блогерша-огородница Юлия Спасибова на одном из каналов в Youtube.

Как понять, что редис съедает крестоцветная блошка? На это укажут небольшие дырочки на листьях, похожие на проколы зубочисткой. Крестоцветные блошки, по словам огородницы, это практически единственный и самый большой враг вышеупомянутой культуры. К счастью, от него просто избавиться.

Как бороться с крестоцветной блошкой на редисе? Во-первых, Спасибова предложила накрыть грядку агроволокном впритык к листочкам. Во-вторых, не менее эффективен лайфхак с посыпанием: просто обильно посыпьте редис пеплом или табачной пылью. По словам огородницы, эти манипуляции устранят вредителя и вы сможете получить в будущем роскошный урожай редиса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить сладкий редис. Опытные огородники призвали соблюдать всего два простых правила, чтобы овощ не горчил.