Таропрогноз на 6 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
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День обіцяє бути важким, але не для усіх
У суботу, 6 травня, на деяких може чекати крах планів і обман, проте в інших навпаки може здійснитися давнє таємне бажання.
У всякому разі, саме так кажуть карти Таро, які випали у розкладі на шостий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Сімка мечів
Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або якимось іншим чином зрадити. Не будьте занадто довірливими та наївними і краще відкладіть прийняття важливих рішень. Проблеми можуть підкрастись з несподіваного фронту.
Туз кубків
Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, саме в суботу виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції та не проґавте можливість провести час із близькими.
Десятка мечів
Вам попався Владика великої загибелі. 6 травня якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.