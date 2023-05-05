Таропрогноз на 6 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

День обіцяє бути важким, але не для усіх

У суботу, 6 травня, на деяких може чекати крах планів і обман, проте в інших навпаки може здійснитися давнє таємне бажання.

У всякому разі, саме так кажуть карти Таро, які випали у розкладі на шостий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Сімка мечів, Туз кубків, Десятка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Сімка мечів

Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або якимось іншим чином зрадити. Не будьте занадто довірливими та наївними і краще відкладіть прийняття важливих рішень. Проблеми можуть підкрастись з несподіваного фронту.

Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, саме в суботу виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції та не проґавте можливість провести час із близькими.

Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. 6 травня якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.