День Семена Ранопашця: що може статися поганого, якщо 10 травня викинути продукти чи непотрібні речі

Цей день наші пращури вважали небезпечним для позбавлення від речей і ліплення вареників

Сьогодні, у середу, християнський світ вшановує пам’ять Симеона — єпископа Єрусалимського, який був одним з апостолів від 70-ти, і жив він в ІІ столітті. У народному календарі цей день, 10 травня, відомий як Семен Ранопашець.

В цей час на Русі починалася підготовка землі до посіву сільськогосподарських культур. Вважалося, що добрим знаком є легкий дощ під час посіву саджанців. Також фермери намагалися не відволікатися на інші справи доти, доки польові роботи не будуть виконані.

10 травня рекомендується звернути увагу на повсякденні справи, зберігаючи оптимістичний настрій. Цей день сприятливий для позбавлення від шкідливих звичок. Також варто хоча б на короткий час вийти надвір у це свято. Згідно з повір’ям, сонячне проміння 10 травня може допомогти позбутися захворювань і недуг.

Що не можна робити 10 травня

Займатися самоїдством та самокритикою — поганий настрій 10 травня може перерости у тугу та депресію.

Лаятися, конфліктувати, щоб не погіршити ситуацію у спілкуванні з оточуючими.

Приносити додому безпритульних тварин — це призведе до нещастя.

Ліпити вареники з грибами або капустою, інакше є ризик виявитися ошуканими.

Викидати зайві продукти чи непотрібні речі – можна "викинути" з дому благополуччя.

Купувати та ремонтувати взуття 10 травня — довго не прослужить.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року. Відомо, що цього місяця в українців 23 робочі дні.