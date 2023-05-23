Якщо морква виросла покручена — ви припустилися цих помилок: секрети хорошого врожаю

Три причини, що призводять до деформування овочів.

Напевно, висаджуючи насіння моркви, кожен городник сподівається зібрати врожай красивих, смачних і рівних плодів. Однак не завжди виходить так, як хочеться. Раніше ми розповідали, чому огірки ростуть гачками, а тепер ділимося популярними помилками, які призводять до звивистості моркви.

Як зазначає портал prostoway, найчастіше звивисті некрасиві плоди моркви виростають через неправильне посів, недостатнє або неправильне підживлення і поливання. Докладніше — далі.

Чому морква росте звита

Основна причина — густий посів. Щоб уникнути деформованих плодів, потрібно обов’язково прорідити грядки, доки овоч не пішов у активне зростання.

Друга причина — підживлення. Якщо в місці, де ви хочете висадити моркву, важкий глинистий ґрунт або суглинки, потрібно таку землю розпушити, перед тим, як робити грядки, і внести пісок. На 1 квадратний метр потрібно 1 відро піску. Також забудьте про добриво свіжим гноєм.

І третя причина – нерегулярний полив. Намагайтеся періодично поливати моркву, щоб не було ситуації, коли в посуху овочі не поливали, а потім пішли рясні дощі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим потрібно удобрити землю для грядок моркви. Рекомендується внести підживлення безпосередньо перед посадкою культури.