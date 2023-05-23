Если морковь выросла покрученная - вы допустили эти ошибки: секреты хорошего урожая

Три причины, которые приводят к деформированию овощей.

Наверняка, высаживая семена моркови каждый огородник надеется собрать урожай красивых, вкусных и ровных плодов. Однако не всегда получается так, как хочется. Ранее мы рассказывали, почему огурцы растут крючками, а теперь делимся популярными ошибками, которые приводят к извитости моркови.

Как отмечает портал prostoway, чаще всего извитые некрасивые плоды моркови вырастают из-за неправильного посева, недостаточной или неправильной подкормки и полива. Подробнее — далее.

Почему морковь растет извитая

Основная причина — густой посев. Чтобы избежать деформированных плодов, нужно обязательно проредить грядки, пока овощ не пошел в активный рост.

Вторая причина — подкормка. Если в месте, где вы хотите высадить морковь, тяжелый глинистый грунт или суглинки, нужно такую ​​почву разрыхлить, перед тем, как делать грядки, и внести песок. На 1 квадратный метр нужно 1 ведро песка. Также забудьте про удобрение свежим навозом.

И третья причина — нерегулярный полив. Старайтесь периодически поливать морковь, чтобы не было ситуации, когда в засуху овощ не поливали, а затем пошли обильные дожди.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем нужно удобрить землю для грядок моркови. Рекомендуется внести подкормку непосредственно перед посадкой культуры.м