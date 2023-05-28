Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Стрільців чекає підвищення, а Скорпіонів — вигідна пропозиція

Розповідаємо, чого чекати кожному знаку протягом тижня

У перші дні червня 2023 року деяким доведеться затягнути пояси, проте інші навпаки зможуть розпочати нову справу, заробити та покращити своє фінансове становище.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта каже, що наступного тижня Ви будете вибиті з колії та емоційно нестабільні. У фінансовому плані у Вас навряд чи щось зміниться на краще, але Вас це не особливо турбуватиме.

Телець — перевернутий Король кубків

У перевернутому вигляді картка попереджає — протягом тижня можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, зокрема й у фінансових питаннях.

Близнюки — перевернутий Повішений

У найближчий тиждень Ви можете зірватися і ризикнути, проте це не виправдає себе і швидше за все Ви тільки погіршите своє становище. Намагайтеся стримати емоційні пориви.

Рак — перевернута Шістка мечів

У цьому положенні карта говорить, що проблему вирішити неможливо, швидше за все справа закінчиться невдачею, домовитися не вийде і становище стане безвихідним. Крок був зроблений невірно, якщо це можливо, спробуйте повернутися на вихідні позиції.

Лев — перевернута П’ятірка кубків

У звичайному положенні ця карта називається "Владика нестачі в насолодах" і вона обіцяє втрати, проте Вам вона випала перевернутою, що є добрим знаком. Скоро до Вас повернеться щось загублене, це може бути як втрачена радість життя чи впевненість, так і людина, з якою Ви давно не спілкувалися.

Діва — Помірність

Наступного тижня Ви знайдете баланс між витратами та заробітком. Великих багатств і раптових доходів не передбачається, але Ви розумно розпоряджатиметеся тим, що є. Якщо у Вас були якісь конфлікти чи проблеми на роботі, швидше за все ситуація вирішиться.

Терези — Король пентаклів

На тижні Ви можете бути дуже стурбовані своїм фінансовим становищем, але картка попереджає, — краще не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів, удача буде не на Вашому боці.

Скорпіон — Лицар кубків

На цьому тижні Ви можете отримати вигідну пропозицію чи грошові надходження, аванс. Слухайте свою інтуїцію, вона підкаже, як краще вчинити.

Стрілець — Суд

У Вас наступного тижня може різко змінитися фінансова ситуація, швидше за все на краще. Вас можуть підвищити на роботі, а розпочата справа може успішно закінчитись. Також карта може вказувати на швидкий переїзд.

Козоріг — Вісімка мечів

На наступному тижні Вам доведеться "затягнути пояс", оскільки зайві гроші розраховувати не доведеться. Можливо, це буде пов’язане з бажанням виплатити борги або накопичити на щось.

Водолій — Імператор

Імператори не бідують, і Ви разом з ним можете зміцнити своє фінансове становище, зробити якісь мудрі кроки в цьому напрямку, прийняти вірні рішення в питанні нерухомості.

Риби — Дев’ятка кубків

Вітаємо, оскільки ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", — вона обіцяє, що найближчого тижня Ваші маленькі забаганки здійсняться, з вами буде віра, щастя та благополуччя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в червні 2023 року за картами Таро.