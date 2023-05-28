Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Стрельцов ждет повышение, а Скорпионов, - выгодное предложение

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

В первые дни июня в 2023 году некоторым придется основательно затянуть пояса, однако другие наоборот смогут начать новое дело, заработать и улучшить свое финансовое положение.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутая Королева кубков

В данном положении карта говорит, что на следующей неделе Вы будете выбиты из колеи и эмоционально нестабильны. В финансовом плане у Вас вряд ли что-то изменится к лучшему, но Вас это не особо будет заботить.

Телец — перевернутый Король кубков

В перевернутом виде карта предупреждает, — в течение недели возможны утраты, а кто-то из окружения может обмануть, в том числе и в финансовых вопросах.

Близнецы — перевернутый Повешенный

В ближайшую неделю Вы можете сорваться и рискнуть, однако это не оправдает себя и скорее всего Вы только усугубите свое положение. Постарайтесь сдержать эмоциональные порывы.

Рак — перевернутая Шестерка мечей

В этом положении карта говорит про неразрешимость проблем, — скорее всего, дело закончится неудачей, договориться не выйдет и положение станет безвыходным. Шаг был сделан неверно, если это возможно, то попробуйте вернуться на исходные позиции.

Лев — перевернутая Пятерка кубков

В обычном положении эта карта называется "Владыка недостатка в наслаждениях" и она обещает потери, однако Вам она выпала перевернутой, что является добрым знаком. Скоро к Вам вернется что-то утерянное, — это может быть как утерянная радость жизни или уверенность, так и человек, с которым Вы давно не общались.

Дева — Умеренность

На следующей неделе Вы найдете баланс между тратами и заработком. Несметных богатств и внезапных доходов не предвидится, но Вы будете разумно распоряжаться имеющимися финансами. Если у Вас были какие-то конфликты или проблемы на работе, скорее всего ситуация разрешится.

Весы — Король пентаклей

На неделе Вы можете быть очень озабочены своим финансовым состоянием, но карта предупреждает, — лучше не прибегать к нечестным и/или противозаконным методам, удача будет не на Вашей стороне.

Скорпион — Рыцарь кубков

На этой неделе Вы можете получить выгодное предложение или денежные поступления, аванс. Слушайте свою интуицию, она подскажет, как лучше поступить.

Стрелец — Суд

У Вас на следующей неделе может резко измениться финансовая ситуация, скорее всего в лучшую сторону. Вас могут повысить на работе, а начатое дело может успешно закончиться. Также карта может указывать на скорый переезд.

Козерог — Восьмерка мечей

На следующей неделе Вам придется "затянуть пояс", поскольку на лишние деньги рассчитывать не придется. Возможно это будет связано с желанием выплатить долги или накопить на что-то.

Водолей — Император

Императоры не бедствуют, — и Вы вместе с ним можете укрепить свое финансовое положение, совершить какие-то мудрые шаги в этом направлении, принять верные решения в вопросе недвижимости.

Рыбы — Девятка кубков

Поздравляем, поскольку эта карта еще называется "Владыка материального счастья", — она обещает, что в ближайшую неделю Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, счастье и благополучие будут на вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в июне 2023 года по картам Таро.