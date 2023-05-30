Саморобний розчин врятує моркву від гнили: чим її поливати

Цей засіб готується дуже швидко та просто

Може здатися, що для отримання гарного врожаю моркви буде достатньо посіяти її та вчасно поливати. Але якщо не підгодовувати рослину і не захищати від різноманітних захворювань, можна по закінченню дачного сезону викопати гнилу моркву.

Щоб урожай моркви був чистим і без хвороб, потрібно полити рослину розчином марганцю, пише "Доброта". Роблять це після другого проріджування.

Як приготувати марганцевий розчин для моркви

У 10-літровому відрі розвести 3 г марганцю і 2-3 г борної кислоти. Одного відра вистачить на 3-4 квадратні метри. Через три тижні потрібно повторити полив цим засобом.

Перед використанням розчину марганцівки потрібно обов’язково пролити посаджену моркву чистою водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому городникам радять садити моркву поряд із цибулею.