Що потрібно зробити з помідорами, щоб збільшити врожайність та прискорити зростання: несподіваний метод

Якщо хочете отримати більше помідорів, то проведіть одну просту маніпуляцію на етапі цвітіння рослини

Популярна культура на будь-якому городі – томати – потребують правильного поливу та різних добрив. Збільшити врожайність культури допоможе одна хитрість. Досвідчені городники знають, що якщо запилювати помідори вручну, отримайте набагато більше плодів.

Маленький прийом досвідчених городників збільшує врожай помідорів у кілька разів. Про цей метод розповідає видання Express.

Так, ви можете збільшити врожай помідорів дуже просто: запиливши їх вручну. Суть у тому, щоб перенести пилок з квітки помідора на тичинку шляхом легкого постукування по квітці рослини. Цей лайфхак сприяє росту томатів, навіть якщо бджоли не приділяють їм достатньо уваги.

Томати самозапилюються, але для цього потрібні певні умови: вітер та комахи. Якщо ж трохи "допомогти" процесу, то рослина точно піде в ріст і порадує вас великою кількістю плодів. До того ж, трохи струсити квіти томатів – простий та безкоштовний лайфхак, який прискорить запилення.

Крім того, як альтернативу можна використовувати електричну щітку. За рахунок вібрацій квітка випустить пилок.

Подібні маніпуляції городники зазвичай проводять кожні два-три дні. При успішному запиленні квітки не в’януть і починають плодоносити.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким складом потрібно обробити квітучі помідори. Завдяки цій пораді дачників урожай нікуди буде складати.