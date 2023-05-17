Обов’язково обробіть квітучі томати цим засобом: урожай никуди буде складати

Помідори зростатимуть швидко та у великій кількості

З настанням літа висаджені у відкритий ґрунт томати почнуть активно рости та зацвітуть. У цей час варто приділити особливу увагу догляду за рослинами, щоб у майбутньому отримати багатий урожай.

У період цвітіння томати можна обробити засобом, завдяки якому значно збільшиться кількість зав’язей.

Telegram-канал СОДа рекомендує використовувати спеціальний засіб для збільшення плодоношення, що містить бор – як у порошку, так і в ампулах. Він стимулює зростання квіток, які не опадають.

У приготовлений розчин (за інструкцією) потрібно додати склянку молока, трохи рідкого мила та 30 крапель йоду.

Цим розчином слід ретельно обприскати кожен кущ, щоб він потрапив на все листя та стебла. Робити це потрібно у похмуру погоду або ввечері, інакше рослина отримає опік.

Або використовуйте борну кислоту. У 10 л води слід всипати 2 г порошку. Щоб гранули швидше розчинилися, можна спершу опустити їх у невелику кількість теплої рідини. Отриманою сумішшю теж слід добре обробити помідори.

Через дві доби після обприскування видаліть на кущах нижні листочки: маленькі повністю, великі — наполовину. Це забезпечить доступ повітря до рослини та вбереже від хвороб.

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