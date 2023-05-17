Обязательно обработайте цветущие томаты этим составом: урожай некуда будет складывать

Помидоры будут расти быстро и в большом количестве

С наступлением лета высаженные в открытый грунт томаты начнут активно расти и зацветут. В это время стоит уделить особе внимание уходу за растением, чтобы в будущем получить богатый урожай.

В период цветения томаты можно обработать средством, благодаря которому значительно увеличится количество завязей.

Telegram-канал СОДа рекомендует использовать специальное средство для увеличения плодоношения, содержащее бор – как в порошке, так и в ампулах. Оно стимулирует рост цветков, которые не опадают.

В приготовленный раствор (по инструкции) нужно добавить стакан молока, немного жидкого мыла и 30 капель йода.

Этим раствором следует тщательно опрыскать каждый куст, чтобы он попал на все листья и стебли. Делать это нужно в пасмурную погоду или вечером, иначе растение получит ожог.

Либо используйте борную кислоту. В 10 л воды следует всыпать 2 г этого порошка. Чтобы гранулы быстрее растворились, можно сначала опустить их в небольшое количество теплой жидкости. Полученной смесью тоже следует хорошенько обработать помидоры.

Через двое суток после опрыскивания удалите на кустах нижние листочки: маленькие — полностью, крупные — наполовину. Это обеспечит доступ воздуха к растению и убережет от болезней.

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