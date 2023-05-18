Что нужно сделать с помидорами, чтобы увеличить урожайность и ускорить рост: неожиданный метод

Если хотите получить больше томатов, то проведите одну простую манипуляцию на этапе цветения растения

Популярная культура на любом огороде – томаты – нуждаются в правильном поливе и различных удобрениях. Увеличить урожайность культуры поможет и одна хитрость. Опытные огородники знают, что если опылять помидоры вручную, получите намного больше плодов.

Маленькая уловка опытных огородников увеличивает урожай помидоров в несколько раз. Об этом методе рассказывает издание Express.

Так, вы можете увеличить урожай помидоров очень просто: опылив их вручную. Суть в том, чтобы перенести пыльцу с цветка помидора на тычинку путем легкого постукивания по цветку растения. Этот лайфхак способствуют росту томатов, даже если пчелы не уделяют им достаточно внимания.

Томаты самоопыляются, но для этого нужны определенные условия: ветер и насекомые. Если же немного "помочь" процессу, то растение точно пойдет в рост и порадует вас большим количеством плодов. К тому же, слегка встряхнуть цветки томатов – простой и бесплатный лайфхак, который ускорит опыление.

Кроме того, в качестве альтернативы можно использовать электрическую щетку. За счет вибраций цветок выпустит пыльцу.

Подобные манипуляции огородники обычно проводят каждые два-три дня. При успешном опылении цветки не увядают и начинают плодоносить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким составом нужно обработать цветущие помидоры. Благодаря этому совету дачников урожай будет некуда складывать.