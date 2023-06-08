Таропрогноз на 9 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У п’ятницю, 9 червня 2023 року, у деяких можуть виникнути проблеми, проте інші, навпаки, будуть успішними у справах і можуть отримати щасливий шанс.

Так кажуть карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Вісімка жезлів, П’ятірка пентаклів, Король пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Скоро Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити вдачу за хвіст.

П’ятірка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою матеріальних негараздів, і вона попереджає про втрати. Швидше за все маються на увазі втрати матеріального характеру, проте може йтися і про проблеми зі здоров’ям та у відносинах. Притримайте поки що довгострокові плани, краще перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга швидше закінчилася.

Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця червня за картами Таро.