Гілки будуть ломитися від ягід: дачна хитрість для збільшення врожаю смородини

Цей лайфхак "спрацює", якщо встигнути все зробити, поки кущі цвітуть

Смородина — це один із найпопулярніших ягідних кущів, які можна зустріти в садах багатьох дачників. Щобільше, ця ягода дуже корисна і смачна, за що дуже цінується. Щоб ваші кущі ломилися до землі під вагою ягід, розповідаємо, що і коли потрібно робити.

Як зазначає портал prostoway, одним із найважливіших етапів розвитку смородини є період цвітіння, і саме в цей момент потрібно приділити кущам багато уваги, щоб забезпечити велику кількість зав’язей. Чим більше зав’язей – тим більше ягід.

Щоб отримати величезні грона смородини, чагарник має запиляти бджоли. Досвідчені дачники виявили хитрий трюк, який допомагає в 2-3 рази збільшити кількість ягід, адже однією простою настойкою вони привертають до квіток смородини більше запилювачів.

Важливо це встигнути зробити в період цвітіння.

Хитрість для збільшення врожаю смородини

У літрі води розчиніть 1 ст. л. меду чи 2 ст. л. цукру. Після перемішування одержаним розчином обприскуйте квітучі кущі з пляшки з пульверизатором. Робити це бажано в сонячну погоду, тоді комахи охоче прилітатимуть до смородини та запилятимуть її квіти.

Зміцнюємо імунітет куща. Раніше "Телеграф" писав, чим підгодувати кущ смородини, щоб урожай був рясним, а ягоди — здоровими.