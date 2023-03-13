Чим підгодувати кущ чорної смородини, щоб ягоди виросли розміром з вишню: копійчане підживлення

Це добриво збільшить не тільки розмір ягід смородини, а й їх солодкість.

Якщо на вашій ділянці крім плодових дерев є ще й ягідні кущі, то вам знадобляться ці поради, які допоможуть збільшити їх врожайність. Також ми раніше розповідали, чим підгодувати полуницю, щоб її "обсипало" плодами.

Сьогодні ми хочемо розповісти вам про чудодійне підживлення для чорної смородини. Воно допоможе вам вирощувати смородину, ягоди якої будуть розміром з вишні, пише prostoway.

Чим підгодувати чорну смородину

Насамперед придбайте монофосфат калію. Одного пакету вам буде достатньо не на один сезон. Якщо порахувати, виходить дуже дешево. При чому це добриво можна використовувати як для рослин у відкритому, так і закритому ґрунті.

Друге – на основі монофосфату калію приготуйте розчин. У 10 л води розмішайте 2 столові ложки засобу, добре перемішуйте до розчинення і полийте їм кущі смородини. На кожен кущ потрібно близько двох літрів суміші.

Раніше "Телеграф" розповідав, де не варто саджати полуницю. А ще ми писали, як "стригти" полуницю навесні.