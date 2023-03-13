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Чем подкормить куст черной смородины, чтобы ягоды выросли размером с вишню: копеечная подкормка

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Советы, как вырастить вкусную смородину
Советы, как вырастить вкусную смородину. Фото pexels.com

Это удобрение увеличит не только размер ягод смородины, но и их сладость

Если на вашем участке помимо плодовых деревьев есть еще и ягодные кусты, то вам точно пригодятся эти советы, которые помогут увеличить их урожайность. Также мы ранее рассказывали, чем подкормить клубнику, чтобы ее "обсыпало" плодами.

Сегодня мы хотим рассказать вам о чудодейственной подкормке для черной смородины. Оно поможет вам выращивать смородину, ягоды которой будут размером с вишни, пишет prostoway.

Чем подкормить черную смородину

В первую очередь приобретите монофосфат калия. Одного пакета вам будет достаточно даже не на один сезон. Если посчитать, то получается очень дешево. При чем это удобрение можно использовать как для растений в открытом, так и в закрытом грунте.

Второе — на основе монофосфата калия приготовьте раствор. В 10 л воды размешайте 2 столовых ложки средства, хорошенько перемешиваете до растворения и полейте им кусты смородины. На каждый куст нужно около 2 литров смеси.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где не стоит сажать клубнику. А еще мы писали, как "стричь" клубнику весной.

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#Черная Смородина #Смородина #Огород