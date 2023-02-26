Из чего сделать натуральную подкормку для рассады: ключевой ингредиент найдется в кухонном шкафу

Чтобы укрепить растения, вам понадобится одна популярная крупа

Многие дачники уже приступили к посеву растений на рассаду. Чтобы ваши трудны увенчались успехом, уделите внимание подкормке культур. Необязательно тратить деньги на химикаты, ведь в качестве натурального удобрения отлично годится одна известная крупа.

Овсянка – чудесная альтернатива магазинным подкормкам, ведь вмещает в себе калий, фосфор, кальций и еще массу полезных микроэлементов. Крупа укрепит растения и еще подойдет в качестве подкормки для комнатных цветов, пишет издание ukr.media.

Есть два способа удобрения рассады овсяными хлопьями. Вариант первый:

Возьмите полстакана овсяных хлопьев. Залейте 1 л чистой воды. Дайте настояться в течение получаса. Слейте воду в отдельную емкость. В жидкость из-под овсянки влейте чистую воду, соблюдая пропорцию 1:4. Поливайте растения этим раствором.

Второй метод не менее понятен. Чтобы приготовить натуральную подкормку из овсянки для рассады, измельчите крупу в порошок. Данным удобрением посыпайте почву, хорошо перемешивая (так подкормка точно усвоится).

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