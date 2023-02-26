Укр

Из чего сделать натуральную подкормку для рассады: ключевой ингредиент найдется в кухонном шкафу

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Не спешите удобрять рассаду химикатами Новость обновлена 26 февраля 2023, 20:44
Не спешите удобрять рассаду химикатами. Фото freepik.com

Чтобы укрепить растения, вам понадобится одна популярная крупа

Многие дачники уже приступили к посеву растений на рассаду. Чтобы ваши трудны увенчались успехом, уделите внимание подкормке культур. Необязательно тратить деньги на химикаты, ведь в качестве натурального удобрения отлично годится одна известная крупа.

Овсянка – чудесная альтернатива магазинным подкормкам, ведь вмещает в себе калий, фосфор, кальций и еще массу полезных микроэлементов. Крупа укрепит растения и еще подойдет в качестве подкормки для комнатных цветов, пишет издание ukr.media.

Есть два способа удобрения рассады овсяными хлопьями. Вариант первый:

  1. Возьмите полстакана овсяных хлопьев. Залейте 1 л чистой воды.
  2. Дайте настояться в течение получаса.
  3. Слейте воду в отдельную емкость.
  4. В жидкость из-под овсянки влейте чистую воду, соблюдая пропорцию 1:4.
  5. Поливайте растения этим раствором.

Второй метод не менее понятен. Чтобы приготовить натуральную подкормку из овсянки для рассады, измельчите крупу в порошок. Данным удобрением посыпайте почву, хорошо перемешивая (так подкормка точно усвоится).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эффективным удобрением для семян является одна популярная специя. А еще мы писали, почему у рассады желтеют листья и как это исправить.

Теги:
#Подкормка #Рассада #Удобрение