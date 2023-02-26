Из чего сделать натуральную подкормку для рассады: ключевой ингредиент найдется в кухонном шкафу
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Чтобы укрепить растения, вам понадобится одна популярная крупа
Многие дачники уже приступили к посеву растений на рассаду. Чтобы ваши трудны увенчались успехом, уделите внимание подкормке культур. Необязательно тратить деньги на химикаты, ведь в качестве натурального удобрения отлично годится одна известная крупа.
Овсянка – чудесная альтернатива магазинным подкормкам, ведь вмещает в себе калий, фосфор, кальций и еще массу полезных микроэлементов. Крупа укрепит растения и еще подойдет в качестве подкормки для комнатных цветов, пишет издание ukr.media.
Есть два способа удобрения рассады овсяными хлопьями. Вариант первый:
- Возьмите полстакана овсяных хлопьев. Залейте 1 л чистой воды.
- Дайте настояться в течение получаса.
- Слейте воду в отдельную емкость.
- В жидкость из-под овсянки влейте чистую воду, соблюдая пропорцию 1:4.
- Поливайте растения этим раствором.
Второй метод не менее понятен. Чтобы приготовить натуральную подкормку из овсянки для рассады, измельчите крупу в порошок. Данным удобрением посыпайте почву, хорошо перемешивая (так подкормка точно усвоится).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что эффективным удобрением для семян является одна популярная специя. А еще мы писали, почему у рассады желтеют листья и как это исправить.