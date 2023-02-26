З чого зробити натуральне підживлення для розсади: ключовий інгредієнт знайдеться в кухонній шафі

Щоб зміцнити рослини, вам знадобиться одна популярна крупа

Багато дачників вже приступили до посіву рослин на розсаду. Щоб ваші старання мали успіх, приділіть увагу підживленню культур. Необов’язково витрачати гроші на хімікати, адже як натуральне добрива відмінно підходить одна відома крупа.

Вівсянка – чудова альтернатива магазинним підживленням, адже вміщує в собі калій, фосфор, кальцій та ще багато корисних мікроелементів. Крупа зміцнить рослини і ще підійде як підживлення для кімнатних квітів, пише видання ukr.media.

Є два способи удобрювання розсади вівсяними пластівцями. Варіант перший:

Візьміть півсклянки вівсяних пластівців. Залийте 1 л чистої води. Дайте настоятися протягом півгодини. Злийте воду в окрему ємність. У рідину з-під вівсянки влийте чисту воду, дотримуючись пропорції 1:4. Поливайте рослини цим розчином.

Другий метод не менш зрозумілий. Щоб приготувати натуральне підживлення з вівсянки для розсади, подрібніть крупу на порошок. Цим добривом посипайте ґрунт, добре перемішуючи (так підживлення точно засвоїться).

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