Где нельзя сажать клубнику: урожая просто не дождетесь

Для того чтобы получить большие, красивые, сочные и сладкие ягоды, нужно обратить внимание лишь на несколько важных моментов

Клубника — достаточно популярная в Украине ягода. Ее на своем участке выращивают немало хозяев. Кто-то, начиная заниматься ягодоводством, покупает кустики, а кто-то выращивает их самостоятельно — из семян. С последним, кстати, справится даже новичок.

Поскольку дачный сезон уже не за горами, мы решили рассказать, где не стоит сажать клубнику, чтобы не разочароваться в первом урожае. Есть запретные места, на которых ягоды вообще не будут родить. Как их распознать и где лучше высаживать клубнику, чтобы урожайность была максимальной, рассказывает "Яркая клумба".

Где нельзя сажать клубнику

Лучше не высаживать клубнику на грядки, где ранее росли огурцы, помидоры, баклажаны, стручковый перец или картофель. Все эти растения нуждаются в одних и тех же питательных веществах, поэтому почва будет истощена и культуре просто не хватит сил, чтобы дать плоды. Кроме того, все вышеперечисленные растения являются переносчиками фитофторы, которая может погубить клубнику.

Нежелательно сажать клубнику также вблизи малины, капусты, хрена и гвоздик. Они тоже между собой будут конкурировать.

Что делать, чтобы клубника дала максимальный урожай

Во-первых, обратите внимание на почву: лучший вариант – легкие питательные суглинки и обогащенные органикой супески. От слабокислых до слабощелочных – pH на уровне 5,7-6,2. Однако в общем клубника способна расти на любых садовых грунтах.

Во-вторых, крайне важно для этих ягод освещение. Саженцы крупноплодной клубники будут лучше родить на солнечных участках, тогда как мелкоплодные сорта (садовую землянику) лучше выращивать при рассеянном свете, в мягкой полутени.

Третий важный момент – полив. Эти растения способны выдержать жару и непродолжительную засуху, но для хорошего урожая лучше поддерживать нормальную влажность почвы. Избегайте мест с застоем воды, повышенной влажностью воздуха и плохо проветриваемых. Помните, что при избытке воды клубника страдает корневыми гнилями, а при ее недостатке теряется и количество, и качество плодов. Поэтому поливать кустики нужно по мере того, как земля просыхает. Как только на клубнике появляется цвет, ее поливают только под корень.

Раньше мы рассказывали, когда сеять редис в этом году и чем удобрять растение, чтобы получить хороший урожай. Благодаря правильной подкормке вы вырастите большие и вкусные плоды, а серединка не будет полой.