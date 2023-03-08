Де не можна саджати полуницю: урожаю просто не дочекаєтесь

Для того, щоб отримати великі, гарні, соковиті та солодкі ягоди, потрібно звернути увагу лише на декілька важливих моментів

Полуниця — досить популярна в Україні ягода. Її на своїй ділянці вирощують чимало господарів. Хтось, починаючи займатися ягідництвом, купує кущики, а хтось вирощує їх самостійно — з насіння. З останнім, до речі, впорається навіть початківець.

Оскільки дачний сезон вже не за горами, ми вирішили розповісти, де не варто саджати полуницю, щоб не розчаруватися у першому врожаї. Є заборонені місця, на яких ягоди взагалі не родитимуть. Як їх розпізнати і де краще висаджувати полуницю, щоб врожайність була максимальною, розповідає "Яскрава клумба".

Де не можна саджати полуницю

Краще не висаджувати полуницю на грядки, де раніше росли огірки, помідори, баклажани, стручковий перець або картопля. Всі ці рослини потребують одних і тих же поживних речовин, тому ґрунт буде виснажений і культурі просто бракуватиме сил, щоб дати плоди. Крім того, всі вищеперелічені рослини є переносниками фітофтори, яка може погубити полуницю.

Небажано саджати полуницю також поблизу малини, капусти, хріну та гвоздик. Вони теж між собою конкуруватимуть.

Що робити, щоб полуниця дала максимальний врожай

По-перше, зверніть увагу на ґрунт: найкращий варіант — легкі поживні суглинки та збагачені органікою супіски. Від слабокислих до слаболужних – pH на рівні 5,7-6,2. Однак загалом полуниця здатна рости на будь-яких садових ґрунтах.

По-друге, вкрай важливим для цих ягід є освітлення. Саджанці великоплідної полуниці краще родитимуть на сонячних ділянках, тоді як дрібноплідні сорти (садову суницю) краще вирощувати при розсіяному світлі, в м'якій напівтіні.

Третій важливий момент — полив. Ці рослини здатні витримати спеку і нетривалу посуху, але для хорошого врожаю краще підтримувати нормальну вологість ґрунту. Уникайте місць з застоєм води, підвищеною вологістю повітря і тих, які погано провітрюються. Пам’ятайте, що при надлишку води полуниця страждає кореневими гнилями, а при її нестачі втрачається і кількість, і якість плодів. Тому поливати кущики потрібно в міру того, як земля просихає. Щойно на полуниці з’являється цвіт, її поливають тільки під корінь.

Раніше ми розповідали, коли сіяти редис у цьому році й чим удобрювати рослину, щоб отримати гарний врожай. Завдяки правильній підгодівлі ви виростите великі та смачні плоди, а серединка не буде порожнистою.