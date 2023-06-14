Одяг можна врятувати: три ефективні способи, які допоможуть вивести жуйку

Тільки "на ходу" жуйку краще не видаляти

Багато господинь знають, наскільки буває важко позбавити одяг різних забруднень і жовтих плям, а бувають випадки, коли улюблену річ і зовсім потрібно якось "врятувати" від жувальної гумки. Можна, звичайно ж, звернутися до хімчистки, але є й інші способи, які допоможуть вирішити проблему.

Експерти точно не радять жуйку, яка прилипла до одягу, видаляти "на ходу", краще прийти додому і спробувати застосувати кілька простих, але ефективних домашніх засобів. Яких саме розказано у матеріалі "24 каналу".

Як вивести жуйку з одягу

Праска

Це найпростіший і елементарніший спосіб, щоб прибрати сліди жувальної гумки з одягу, а також з покривала або інших великих речей. Для цього на жуйку потрібно покласти картон або клаптик тканини, а потім провести цю частину праскою. В результаті гумка "перейде" на картон або тканину.

Оцет

Цей засіб можна застосовувати як очищувач різних поверхонь. І зі жуйкою він теж може впоратися, але потрібно спочатку нагріти оцет, обробити їм проблемну ділянку та за допомогою щітки очистити пляму.

Ацетон

Вирішити проблему можна за допомогою ацетону. Просто змочіть їм ватяний диск, обробіть пляму з жуйкою, зачекайте кілька хвилин, а потім ножем акуратно постарайтеся прибрати залишки жувальної гумки. Потім відправте річ у пральну машину.

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