Викиньте негайно: три відтінки помади, які додають віку

Правильний вибір губної помади – запорука вашого успіху

Губна помада є одним із найпопулярніших косметичних засобів, нею щодня користуються мільйони жінок, щоб підкреслити свій образ, виділяючи губи та роблячи відтінок шкіри кращим. Є кольори помади, які називають універсальними, тому що вони підходять всім, але від деяких відтінків краще відмовитися, тому що вони візуально додають дівчині вік.

І щоб виглядати свіжо, молодо та стильно, потрібно правильно підбирати собі колір. У матеріалі видання The Express стилісти розповіли, помади яких відтінків слід терміново викинути, щоб у вашому образі все виглядало гармонійно.

Які відтінки помади додають віку

Червона помада

Попри те, що червона помада дуже поширена і, як правило, допомагає дівчині виявляти впевненість, пристрасть та готовність до рішучих дій, стилісти вважають, що вона додає зайвого віку. Вона більше привертає небажаної уваги до обличчя, рота та зморшок.

Темна помада

Експерти рекомендують бути обережнішими з темними відтінками, тому що вони не лише додають вік, але й роблять тонкі губи ще тоншими. Більш того, темні помади трохи здешевлюють образ, тому не варто зайвий раз ризикувати.

Яскрава помада

Такі відтінки мають подібний ефект, вони загострюють риси обличчя і привертають до губ зайву увагу. За словами стилістів, яскрава губна помада добре виглядатиме лише в тому випадку, якщо її правильно вибрати і правильно нанести.

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