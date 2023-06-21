День літнього сонцестояння 2023: що категорично не можна робити цього особливого дня
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Важливо позбутися негативних думок та налаштуватися на позитив
У середу, 21 червня 2023 року, настає літнє сонцестояння, що означає початок астрономічного літа. У цей час Сонце досягає своєї найвищої точки над горизонтом, що призводить до найдовшого дня і найкоротшої ночі в році.
Наші пращури з особливою увагою ставилися до природних явищ, яким надавали містичні властивості. І літнє сонцестояння не було винятком.
Більшість передбачень, пов’язаних із цим днем, ґрунтувалися на погоді, що не дивно: від неї залежав урожайний час, а отже, добробут сім’ї протягом усього наступного року. Так, дощ у день літнього сонцестояння віщував тривалі негоди та поганий урожай. До того, навіть невелике скупчення хмар на літньому небі вважалося несприятливою ознакою. А відсутність хмар у ніч перед сонцестоянням передвіщало рясний урожай грибів восени.
Існує повір’я, що можна залучити удачу в ніч з 21 на 22 число, просто перевертаючи предмети, які зустрічаються на шляху в оселі, і вимовляючи фразу: "Будинок догори дном, зміни з кожним днем". Однак наступного ранку всі предмети слід повернути на свої місця.
Що не можна робити у День літнього сонцестояння 21 червня
- Сперечатися, лаятися, матюкатися, сваритися, розводити плітки та наклеп про когось.
- Проявляти агресію щодо когось, провокувати на агресію, зловживати чиєюсь слабкістю.
- Шуміти, кричати, верещати, голосно сваритися на публіці.
- Оплакувати, сумувати, тужити за померлими, тужити за минулим.
- Лінуватись і ухилятися від обов’язків, прогулювати роботу.
Раніше астрологи розповіли, як літнє сонцестояння позначиться на знаках Зодіаку. Це шанс змінити своє життя.