День літнього сонцестояння 2023: що категорично не можна робити цього особливого дня

Важливо позбутися негативних думок та налаштуватися на позитив

У середу, 21 червня 2023 року, настає літнє сонцестояння, що означає початок астрономічного літа. У цей час Сонце досягає своєї найвищої точки над горизонтом, що призводить до найдовшого дня і найкоротшої ночі в році.

Наші пращури з особливою увагою ставилися до природних явищ, яким надавали містичні властивості. І літнє сонцестояння не було винятком.

Більшість передбачень, пов’язаних із цим днем, ґрунтувалися на погоді, що не дивно: від неї залежав урожайний час, а отже, добробут сім’ї протягом усього наступного року. Так, дощ у день літнього сонцестояння віщував тривалі негоди та поганий урожай. До того, навіть невелике скупчення хмар на літньому небі вважалося несприятливою ознакою. А відсутність хмар у ніч перед сонцестоянням передвіщало рясний урожай грибів восени.

Існує повір’я, що можна залучити удачу в ніч з 21 на 22 число, просто перевертаючи предмети, які зустрічаються на шляху в оселі, і вимовляючи фразу: "Будинок догори дном, зміни з кожним днем". Однак наступного ранку всі предмети слід повернути на свої місця.

Що не можна робити у День літнього сонцестояння 21 червня

Сперечатися, лаятися, матюкатися, сваритися, розводити плітки та наклеп про когось.

Проявляти агресію щодо когось, провокувати на агресію, зловживати чиєюсь слабкістю.

Шуміти, кричати, верещати, голосно сваритися на публіці.

Оплакувати, сумувати, тужити за померлими, тужити за минулим.

Лінуватись і ухилятися від обов’язків, прогулювати роботу.

Раніше астрологи розповіли, як літнє сонцестояння позначиться на знаках Зодіаку. Це шанс змінити своє життя.