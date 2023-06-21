День летнего солнцестояния 2023: что категорически нельзя делать в этот особый день

Важно избавиться от негативных мыслей и настроиться на позитив

В среду, 21 июня 2023 года, наступает летнее солнцестояние, означающее начало астрономического лета. В это время Солнце достигает своей наивысшей точки над горизонтом, что приводит к самому долгому дню и самой короткой ночи в году.

Наши предки с особым вниманием относились к природным явлениям, которым придавали мистические свойства. И летнее солнцестояние не являлось исключением.

Большинство предсказаний, связанных с этим днем, основывались на погоде, что не удивительно: от нее зависело урожайное время, а значит, благополучие семьи на протяжении всего следующего года. Так, дождь в день летнего солнцестояния предвещал продолжительные ненастья и плохой урожай. Более того, даже небольшое скопление облаков на летнем небе считалось неблагоприятным признаком. А отсутствие облаков в ночь перед солнцестоянием предвещало обильный урожай грибов осенью.

Существует поверье, что можно привлечь удачу в ночь с 21 на 22 число, просто переворачивая предметы, которые встречаются на пути в доме, и произнося фразу: "Дом кверху дном, перемены с каждым днем". Однако на следующее утро все предметы следует вернуть на свои места.

Что нельзя делать в День летнего солнцестояния 21 июня

Спорить, ругаться, материться, ссориться, разводить сплетни и клевету о ком-то.

Проявлять агрессию в отношении кого-то, провоцировать на агрессию, злоупотреблять чьей-то слабостью.

Шуметь, кричать, визжать, громко ссориться на публике.

Оплакивать, грустить, скорбеть по умершим, тосковать о прошлом.

Бездельничать и уклоняться от обязанностей, прогуливать работу.

Ранее астрологи рассказали, как летнее солнцестояние скажется на знаки Зодиака. Это шанс изменить свою жизнь.