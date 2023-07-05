Вирішення вічного питання: накривати котлети кришкою при смаженні чи ні

Розповідаємо деталі смаження

Соковиті м’ясні котлети – проста страва, яка відмінно підходить для будь-якого прийому їжі. Немає нічого складного в тому, щоб зробити котлети, але під час смаження можуть виникнути питання.

Іноді кулінари не можуть дійти згоди в одному — чи треба використовувати кришку в процесі смаження котлет. Як чинити краще, розповіли на Pixelinform.

Досвідчені кухарі впевнені, що це залежить від етапу приготування. Спочатку котлети слід обсмажити на розігрітій сковороді без кришки та на великому вогні. Як тільки з’явиться рум’яна скоринка, а всі м’ясні соки будуть заховані під нею, можна переходити до наступного етапу, який передбачає, що потрібно довести котлети до готовності.

Це означає, зо страву слід готувати під кришкою і на маленькому вогні. У результаті м’ясна страва буде м’якою, ніжною і соковитою. Окремо варто відзначити аромат, який нікого не залишить байдужим. Скоринка стане щільнішою та засмаженою.

Також дуже смачно на цьому останньому етапі протушити котлетки в підливі. Ми ділились рецептом універсального соусу.