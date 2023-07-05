Решение вечного вопроса: накрывать котлеты крышкой при жарке или нет

Рассказываем детали жарки

Сочные мясные котлеты – простое блюдо, отлично подходящее для любого приема пищи. Нет ничего сложного в том, чтобы сделать котлеты, но при жарке могут возникнуть вопросы.

Иногда кулинары не могут прийти к согласию в одном — нужно ли использовать крышку в процессе жарки котлет. Как поступать лучше, рассказали на Pixelinform.

Опытные повара уверены, что это зависит от этапа приготовления. Сначала котлеты следует обжарить на разогретой сковороде без крышки и большом огне. Как только появится румяная корочка, а все мясные соки будут спрятаны под ней, можно переходить к следующему этапу, предполагающему, что нужно довести котлеты до готовности.

Это значит, что блюдо следует готовить под крышкой и на маленьком огне. В результате мясное блюдо будет мягким, нежным и сочным. Отдельно стоит отметить аромат, который никого не оставит безразличным. Корка станет более плотной и зажаренной.

Также очень вкусно на этом последнем этапе протушить котлетки в подливке. Мы делились рецептом универсального соуса.