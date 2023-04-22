Готується всього 5 хвилин: універсальна підлива до котлет, голубців та чого завгодно
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Дуже простий соус підніме ваші страви на новий рівень
Навіть якщо ваші улюблені котлети вийшли трохи сухуватими, є спосіб виправити все. Просто приготуйте особливу підливу, яка займе всього п’ять хвилин вашого часу, але виведе страву на новий рівіень.
Ця підлива ідеально поєднується не тільки з котлетами, але з будь-якими іншими стравами та гарнірами. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Соняшникова олія (без запаху) – 5 столових ложок;
- Томатна паста – 5 ложок столових;
- Сметана – 5 ложок столових;
- Масло вершкове – 50 грам;
- Борошно – 5 чайних ложок;
- Вода (краще бульйон) – 3,5 склянки;
- Сіль, чорний перець та спеції – за смаком.
Спосіб приготування:
- У невеликій каструльці розігріваємо олію та вершкове масло на слабкому вогні. Стежимо, щоб олія не закипіла
- Висипаємо борошно і розмішуємо до однорідності. Найпростіше це зробити вінчиком. Необхідно розбити все до єдиної борошняної грудочки.
- Далі додаємо томатну пасту і знову перемішуємо все до однорідного стану. Коли закипить, вливаємо частину бульйону (або воду). Знову перемішуємо. Коли підлива почне густіти, доливаємо решту бульйону і знову перемішуємо.
- Солимо, додаємо спеції на власний розсуд. На цьому етапі краще вінчик замінити на силіконову або дерев’яну лопатку.
- В кінці додаємо сметану. Як тільки підлива почне кипіти, одразу прибираємо її з вогню та перемішуємо.
Це універсальна підлива, яка збагатить будь-яку страву. Навіть якщо ви незадоволені смаком своїх голубців, їх можна врятувати таким чином.