Готується всього 5 хвилин: універсальна підлива до котлет, голубців та чого завгодно

Дуже простий соус підніме ваші страви на новий рівень

Навіть якщо ваші улюблені котлети вийшли трохи сухуватими, є спосіб виправити все. Просто приготуйте особливу підливу, яка займе всього п’ять хвилин вашого часу, але виведе страву на новий рівіень.

Ця підлива ідеально поєднується не тільки з котлетами, але з будь-якими іншими стравами та гарнірами. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Соняшникова олія (без запаху) – 5 столових ложок;

Томатна паста – 5 ложок столових;

Сметана – 5 ложок столових;

Масло вершкове – 50 грам;

Борошно – 5 чайних ложок;

Вода (краще бульйон) – 3,5 склянки;

Сіль, чорний перець та спеції – за смаком.

Спосіб приготування:

У невеликій каструльці розігріваємо олію та вершкове масло на слабкому вогні. Стежимо, щоб олія не закипіла Висипаємо борошно і розмішуємо до однорідності. Найпростіше це зробити вінчиком. Необхідно розбити все до єдиної борошняної грудочки. Далі додаємо томатну пасту і знову перемішуємо все до однорідного стану. Коли закипить, вливаємо частину бульйону (або воду). Знову перемішуємо. Коли підлива почне густіти, доливаємо решту бульйону і знову перемішуємо. Солимо, додаємо спеції на власний розсуд. На цьому етапі краще вінчик замінити на силіконову або дерев’яну лопатку. В кінці додаємо сметану. Як тільки підлива почне кипіти, одразу прибираємо її з вогню та перемішуємо.

Це універсальна підлива, яка збагатить будь-яку страву. Навіть якщо ви незадоволені смаком своїх голубців, їх можна врятувати таким чином.