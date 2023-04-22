М’ясо "з душком": як його можна врятувати, а в яких випадках краще викинути

Готуємо улюблені страви лише зі свіжого м’яса

Буває так, що куплене м’ясо може набути неприємного запаху. У деяких випадках його можна врятувати, а в деяких – краще просто викинути.

Вирішити проблему необхідно до початку приготування їжі, інакше смак страви однозначно зіпсований. Разом з Emuna розберемося у цьому складному питанні.

Коли може з’явитися запах у м’ясі

Продукт набуває характерний душок, якщо м’ясо:

лежало в холодильнику в целофановому пакеті і набралося неприємного запаху;

деякий час лежало за кімнатної температури і почали розмножуватися мікроорганізми.

Як можна прибрати неприємний запах

М’ясо можна врятувати одним із способів:

вимочити у холодній воді з ложкою оцту протягом години, потім ополоснути;

вимочити у лимонному соку або вині протягом години, потім промити. Якщо шматок великий, слід розрізати на частини;

невеликі шматки вимазати в гірчиці і залишити за годину, після чого промити;

вимочити у солоній воді (солі має бути багато) і ретельно промити;

вимочити у слабкому, трохи рожевому розчині марганцівки, після чого промити у проточній воді та на 15 хвилин залишити у холодній;

нарізати в ємність із м’ясом цибулю, часник, додати пряних трав і залишити на годину.

Якщо за вказаний час не настав бажаний ефект, можна вважати м’ясо остаточно зіпсованим. Його також необхідно викинути, якщо крім сильного запаху помітно змінився його колір або на продукті з’явився слиз

Якщо м’ясо вдалося врятувати, можна з нього приготувати чудовий рулет з овочами. Це чудовий варіант для тих, кому не хочеться стояти біля плити.