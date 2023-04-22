Готовится всего 5 минут: универсальная подлива к котлетам, голубцам и чего угодно

Очень простой соус поднимет ваши блюда на новый уровень

Даже если ваши любимые котлеты получились немного суховатыми, есть способ исправить все. Просто приготовьте особую подливку, которая займет всего пять минут вашего времени, но выведет блюдо на новый уровень.

Эта подливка идеально сочетается не только с котлетами, но и с любыми другими блюдами и гарнирами. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Подсолнечное масло (без запаха) – 5 столовых ложек;

Томатная паста – 5 столовых ложек;

Сметана – 5 столовых ложек;

Масло сливочное – 50 грамм;

Мука – 5 чайных ложек;

Вода (лучше бульон) – 3,5 стакана;

Соль, черный перец и специи – по вкусу.

Способ приготовления:

В небольшой кастрюльке разогреваем растительное и сливочное масло на слабом огне. Следим, чтобы масло не закипело. Высыпаем муку и размешиваем до однородности. Проще всего это сделать венчиком. Необходимо разбить все до единственного мучного комочка. Далее добавляем томатную пасту и снова перемешиваем все до однородного состояния. Когда закипит, вливаем часть бульона (или воду). Снова перемешиваем. Когда подливка начнет густеть, доливаем оставшийся бульон и снова перемешиваем. Солим, добавляем специи по своему усмотрению. На этом этапе лучше заменить венчик на силиконовую или деревянную лопатку. В конце добавляем сметану. Как только подливка начнет кипеть, сразу убираем ее из огня и перемешиваем.

Это универсальная подливка, которая обогатит любое блюдо. Даже если вы недовольны вкусом своих голубцов, их можно спасти таким образом.