Мясо "с душком": как его можно спасти, а в каких случаях лучше выбросить

Готовим любимые блюда только из свежего мяса

Бывает так, что купленное мясо может приобрести неприятный запах. В некоторых случаях его можно спасти, а в некоторых – лучше просто выбросить.

Решить проблему необходимо до начала приготовления еды, иначе вкус блюда будет однозначно испорчен. Вместе с Emuna разберемся в этом сложном вопросе.

Когда может появиться запах в мясе

Продукт приобретает характерный душок, если мясо:

лежало в холодильнике в целлофановом пакете и набралось неприятного запаха;

некоторое время лежало при комнатной температуре и начали размножаться микроорганизмы.

Как можно убрать неприятный запах

Мясо можно спасти одним из способов:

вымочить в холодной воде с ложкой уксуса в течение часа, потом ополоснуть;

вымочить в лимонном соке или вине в течение часа, потом промыть. Если кусок большой, его следует разрезать на части;

небольшие куски вымазать в горчице и оставить в час, после чего промыть;

вымочить в соленой воде (соли должно быть много) и тщательно промыть;

вымочить в слабом, чуть розовом растворе марганцовки, после чего промыть в проточной воде и на 15 минут оставить в холодной;

нарезать в емкость с мясом лук, чеснок, добавить пряных трав и оставить на час.

Если за указанное время не наступил желаемый эффект, мясо можно считать окончательно испорченным. Его также необходимо выбросить, если кроме сильного запаха заметно изменился его цвет или на продукте появилась слизь

Если мясо удалось спасти, можно из него приготовить потрясающий рулет с овощами. Это отличный вариант для тех, кому не хочется стоять у плиты.