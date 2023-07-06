"З вибитими вікнами, але жива": співачка Христина Соловій відреагувала на нічну атаку росіян по Львову

Виконавиця розповіла, в якому вона стані після удару окупантів минулої ночі

Співачка Христина Соловій, яка живе у Львові, відреагувала на атаку рідного міста російськими загарбниками у ніч на четвер 6 липня 2023 року. За словами виконавиці, в її помешканні пошкоджено вікна.

Виконавиця висловилася про удар окупантів у соціальних мережах, на своїй сторінці в Instagram. На щастя, сама Христина Соловій не постраждала.

Так, співачка у перші години після удару російської армії по Львову виклала історію з коротким текстом. Зірка зазначила про стан свого будинку, та головне, що сама не опинилася серед поранених.

"З вибитими вікнами, але жива-здорова. Сподіваюся, ви теж", — йдеться у публікації Христини Соловій.

Крім того, співачка подякувала Збройним Силам України і підрозділам ППО за роботу і протистояння агресору. "Літні ночі у Львові більше не тихі": додала Соловій.

Христина Соловій про нічну атаку по Львову

Співачка подякувала нашим військовим

Нагадаємо, російські окупанти ударили по Львову близько 03:00 в ніч на 6 липня 2023 року. Вже відомо про чотирьох загиблих, ще більша кількість людей отримала травми і поранення. Постраждав житловий будинок, третій та четвертий поверхи у двох під’їздах зруйновано. Варто зазначити, що йдеться про запуск російських "Калібрів", які можуть дістатися будь-якої точки України. Львів не є містом поблизу фронту і стало прихистком для багатьох вимушених переселенців.