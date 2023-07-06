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"С выбитыми окнами, но жива": певица Кристина Соловий отреагировала на ночную атаку россиян по Львову

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Кристина Соловий живет во Львове Новость обновлена 06 июля 2023, 10:50
Кристина Соловий живет во Львове. Фото instagram.com/soloviyka

Исполнительница рассказала, в каком она состоянии после удара оккупантов минувшей ночью

Живущая во Львове певица Кристина Соловий отреагировала на атаку родного города российскими захватчиками в ночь на четверг 6 июля 2023 года. По словам исполнительницы, в ее доме повреждены окна.

Исполнительница высказалась об ударе оккупантов в социальных сетях, на своей странице в Instagram. К счастью, сама Кристина Соловий не пострадала.

Так, певица в первые часы после удара российской армии по Львову опубликовала историю с кратким текстом. Звезда отметила о состоянии своего дома, но главное, что сама не оказалась среди раненых.

"С выбитыми окнами, но жива-здорова. Надеюсь, вы тоже", — говорится в публикации Кристины Соловий.

Кроме того, певица поблагодарила Вооруженные Силы Украины и подразделения ПВО за работу и противостояние агрессору. "Летние ночи во Львове больше не тихие": добавила Соловий.

Кристина Соловий, удар по Львову 6 июля 2023
Кристина Соловий о ночной атаке по Львову
Кристина Соловий, удар по Львову 6 июля 2023
Певица поблагодарила наших военных

Напомним, российские оккупанты ударили по Львову около 03:00 в ночь на 6 июля 2023 года. Уже известно о четырех погибших, еще большее количество людей получило травмы и ранения. Пострадал жилой дом, третий и четвертый этажи в двух подъездах разрушены. Следует отметить, что речь идет о запуске российских "Калибров", которые могут добраться до любой точки Украины. Львов не является городом вблизи фронта и стал пристанищем для многих вынужденных переселенцев.

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#Львов #Христина Соловий