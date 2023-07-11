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Таропрогноз на 12 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 12 липня
Прогноз Таро, на що всім чекати 12 липня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У середу, 12 липня, у деяких буде складний і конфліктний день, тоді як інші навпаки зможуть зробити вигідні вкладення та досягти успіхів.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на дванадцятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Трійка жезлів, Лицар мечів, Шістка пентаклів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Трійка жезлів

У середу у Вас може все звалитися з рук, задумані плани — не реалізуватися, і, більше того, можуть виникнути проблеми із порозумінням із колегами. Постарайтеся не хапатися за все одразу, інакше нічого не доведете до кінця.

Лицар мечів

Лицар мечів передбачає раптові, несподівані події і може бути навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах.

Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що у середу у Вас буде сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.

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