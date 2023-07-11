Таропрогноз на 12 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У середу, 12 липня, у деяких буде складний і конфліктний день, тоді як інші навпаки зможуть зробити вигідні вкладення та досягти успіхів.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на дванадцятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Трійка жезлів
У середу у Вас може все звалитися з рук, задумані плани — не реалізуватися, і, більше того, можуть виникнути проблеми із порозумінням із колегами. Постарайтеся не хапатися за все одразу, інакше нічого не доведете до кінця.
Лицар мечів
Лицар мечів передбачає раптові, несподівані події і може бути навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах.
Шістка пентаклів
Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що у середу у Вас буде сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.