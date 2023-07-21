Якщо немає гарячої води та миючого засобу: 5 бабусиних засіб допоможуть впоратися з брудним посудом

Нехай вас не зупиняє відсутність гарячої води та миючого засобу

Зазвичай ми миємо посуд у гарячій воді: так легко розчиняється жир і знищуються бактерії. А що робити, якщо у будинку чи квартирі відключено гарячу воду?

Здавалося б, холодна вода – не проблема для посуду, якщо є миючий засіб. Але вони завжди добре "працюють" у холодній воді та залишаються на посуді. Як справлялися в таких ситуаціях із брудним посудом наші бабусі, розповімо разом із Ukr.Media.

Чим помити брудний посуд, якщо немає гарячої води та миючого засобу

Відмінний засіб — сода. Вона добре справляється з жиром через те, що дає слабку лужну реакцію. Щоб промити посуд, потрібно змочити його водою, потерти содою та змити.

Не гірше соди справляється з жиром гірчичний порошок. Гірчицю можна використовувати як соду, а можна додати до порошку трохи води і приготувати густу пасту — такою користуватися буде зручніше.

Якщо немає соди та гірчиці – беріть борошно. Достатньо присипати борошном жирну поверхню, потерти її – і жир як рукою зніме. Після змийте все під водою.

Ще один варіант — це звичайне господарське мило. Воно також має антибактеріальну та знежирювальну дію. Милом можна намилювати губку або ж подрібнити його та розчинити у воді.

Посуд можна помити також золою. Це досить незвичайний спосіб миття посуду і більше підходить для сільської оселі, ніж для квартири, але цілком виправданий. Для цього насипте золу в жирний посуд, потріть і змийте бруд водою.

І не залишайте брудний посуд у раковині надовго. Від цього залежить не лише гігієна, а й гармонія у вашому будинку.