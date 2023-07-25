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Обов’язково зробіть це з насінням цибулі після збирання: наступного року отримаєте багатий урожай

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Правила збирання та зберігання насіння цибулі

Досвідчені дачники знають, що власними силами вирощене та зібране насіння цибулі краще за покупне. Це не тільки економить кошти, а й гарантує якість посівного матеріалу. У такого насіння краща схожість, а вирощена з них цибуля рідше хворіє і довше зберігається.

Перший крок до успішного збирання насіння цибулі – вдалий вибір сорту. Для цих цілей краще використовувати відкритозапильні сорти цибулі. Після вибору відповідного сорту цибулі потрібно залишити кілька найздоровіших і найсильніших цибулин для вирощування насіння.

Висаджують цибулю на насіння раніше, ніж на ріпку — приблизно в кінці квітня, тому що на повне дозрівання йде від 110 до 140 днів.

Насіннєвим посадкам потрібні часті прополювання, розпушування ґрунту. Двічі за період зростання необхідно підгодувати цибулю азотно-фосфорними добривами.

Коли та як збирати насіння цибулі

Приблизні терміни для збирання насіння цибулі – друга половина липня – середина вересня. Приступати потрібно, коли у верхній частині парасольки розкриваються окремі коробочки з чорним насінням.

Важливо не допустити самосіву. Для цього на квітконос можна надіти пошитий з бавовняної тканини мішечок із зав’язками біля основи.

Зріжте суцвіття зі стеблом так, щоб його довжина була близько 10-15 см і покладіть їх на плоску поверхню (тарілку або тацю). Після цього насіння слід добре просушити. Зрізані суцвіття потрібно перенести для просушування у місце під навісом, яке добре провітрюється та куди не потрапляють сонячні промені.

Через 2 тижні, коли стебла стануть світлими та ламкими, над глибокою ємністю витягніть чорне насіння. Перетріть вміст ємності руками, щоб відокремити насіння від залишків суцвіть. Зберіть лушпиння руками й викиньте.

Як зберігати насіння цибулі

Після очищення насіння слід помістити в паперові або матер’яні пакетики й зберігати в прохолодному місці. Перед посадкою — обробити розчином марганцівки.

У перший рік зберігання у насіння цибулі майже стовідсоткова схожість, але з кожним роком вона знижується. Тому для посадок краще використовувати свіже насіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, що посадити на грядках одразу після збирання врожаю цибулі.

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#Насіння #Цибуля #Город #Сад і город